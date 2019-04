Non c'era bisogno del gol di Genova con la Samp per confermare quanto questa Roma possa avere ancora bisogno di Daniele De Rossi, però è servito a rilanciare le quotazioni del centrocampista per la prossima stagione.

C'è un contratto da prolungare e presto l'entourage di De Rossi si metterà al tavolo delle trattative con la dirigenza giallorossa.

SPORTAL.IT | 08-04-2019 08:45