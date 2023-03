Dejan Kulusevski più vicino al ritorno in Serie A

Conte e Paratici ai saluti, l'ex esterno del Parma tornerebbe alla Juventus

23-03-2023 09:12

Secondo Calciomercato.com il terremoto che sta colpendo il Tottenham, rendendo la situazione praticamente ingestibile, avrebbe dei clamorosi risvolti.

Antonio Conte e Paratici – l’attuale Direttore Sportivo – sono molto vicini all’addio. In caso di saluto da parte di entrambi, potrebbe avere delle ripercussioni anche sul parco giocatori e in particolare potrebbe riportare Dejan Kulusevski alla Juventus.

A confermare questa indiscrezione è anche SportMediaset. Secondo quanto riportato al fine di questa stagione, se non scatterà il riscatto obbligatorio (in caso di qualificazione Champions), gli Spurs potrebbero decidere di non riscattare l’ex Parma (35 milioni), che in quel caso tornerebbe a Torino, alla Juventus.