Del Piero al Foodex Japan 2025, "Festa di calcio e cibo italiani"

L'Ambassador di Lega Serie A a Tokyo: "Qui ho vinto la Coppa Intercontinentale"

Alessandro Del Piero al Foodex Japan 2025, una delle piu’ importanti manifestazioni fieristiche al mondo nel settore agroalimentare, in corso a Tokyo dall’11 al 14 Marzo. Questo conferma il grande impegno di Lega Serie A e dei suoi Ambassador che vogliono raccontare le filiere produttive nelle piu’ prestigiose fiere del mondo. L’ex calciatore ha commentato: “Una splendida fiera che ci vede protagonisti con un padiglione piu’ grande rispetto a quello degli altri, a conferma che il cibo italiano e’ il numero uno. Un modo in piu’ per fare conoscere il nostro Paese, per sottolineare quante cose belle abbiamo, come il cibo e il calcio”. (ServizioDi Alessandro Libri)