Del Piero incanta anche ballando, ovazione sui social

Non era la prima volta per lui ma è stato un nuovo successo. Nelle vesti di ballerino Alex Del Piero mostra la stessa (o quasi) classe di quanto incantava sui campi da gioco. L’ex capitano della Juventus è stato l’ospite d’onore a Ballando sulle stelle, il varietà di Rai1 condotto da Milly Carlucci con la partecipazione dell’ex Ladro di Biciclette Paolo Belli e si è esibito assieme a Maria Ermachkova.

STANDING OVATION – Per Pinturicchio cori da stadio e selfie durante la prova di quick step, in cui è apparso impeccabile ed elegantissimo, in smoking nero. Del Piero già nel 2016 aveva preso parte a questo programma, dando dimostrazione di essere un ottimo ballerino. In quella circostanza ballò un tango assieme a Roberta Beccarini. Non è nuova la tendenza a ospitare calciatori nello show: toccò anche a Vieri in passato mentre in questa edizione è ancora in gara l’ex bomber di Roma, Fiorentina e Juventus Osvaldo.

LE REAZIONI – Da casa commenti entusiastici per la performance di Del Piero: “Quando la classe dei grandi resta grande qualsiasi cosa facciano. Dal giocare al calcio al ballare. Chapeau!” o anche: “Campione dentro e fuori dal campo… Re del Ballo per una notte ed un capolavoro di eleganza anche stasera…Ovviamente prestazione da 10!” oppure: “Alex sei un fenomeno , crescere nell’era di questo signore qua è stato il più bel regalo”. Complimenti arrivano anche da tifosi di altri club: “Non sono stata mai tifosa della Juventus, però ho sempre ammirato questo grande Uomo, e stasera lo ha dimostrato di nuovo con il suo ballo per una notte, Auguri”. Una tifosa si sbilancia: “Alex sei il mio uomo ideale!!!! Da sempre!!! Dal gol del 3 a 2 alla Fiorentina!”. Infine un nostalgico: “Sei stato bravo….ma se ti rimetti le scarpe coi tacchetti e rientri nella nazionale sarebbe meglio ..”.

SPORTEVAI | 12-05-2019 09:07