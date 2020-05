Del Piero, ironia social: tifosi insorgono "giù le mani da Alex"

La notizia dei calcoli che hanno colpito Alessandro Del Piero è diventata virale. Le foto di Pinturicchio con la mascherina, seduto sul letto ospedaliero, hanno fatto il giro della rete. Le rassicurazioni della bandiera della Juventus hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i suoi tifosi e fan. Passata la paura, come un po’ in tutte le causa, spazio all’ironia. Ad essere preso di mira è stato il Del Piero testimonial. E qualche juventino se l’è presa.

Del Piero messo ko dai calcoli

Alex domenica scorsa era stato ricoverato in un ospedale a Los Angeles, dove risiede, a causa di una forte colica renale. Pinturicchio ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi, dal letto di ospedale con tanto di foto e commento: “Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male”.

Nei giorni successivi un video in cui, in piedi e quasi del tutto ripreso, Del Piero ha ancor di più rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute: “Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto e si sono preoccupati per come stavo – le parole di Del Piero – grazie mille per il vostro sostegno, sto bene, sono già a casa e mi faceva molto piacere farvelo sapere. Vi mando un abbraccio”.

La colica di Pinturicchio e la facile ironia in rete

Con Del Piero nuovamente in forma i social non hanno perso tempo a fare ironia sull’accaduto. Nel mirino della rete il ruolo di Alex quale testimonial di una nota marca di acque oligominerali con tanto di spot, oramai da anni in tv che hanno contribuito quasi a un tormentone sull’uccellino parlante della pubblicità dell’acqua.

Commenti e meme si sono sprecati: “Fai per quindici e forse più anni la pubblicità di un’acqua minerale e ti ricoverano per calcoli ai reni. Poi dice che il diavolo non esiste”; “Alla faccia del favorire la diuresi…”; e ancora “e non sappiamo che fine abbia fatto l’uccellino” o ancor peggio: “non vorrei essere nelle penne di quel povero uccello…”.

Anche gli addetti ai lavori ci hanno messo il loro carico da undici, come ad esempio il giornalista Fabio Ravezzani: “Comunque, per dirla tutta, Del Piero non è stato un genio a informare l’universo mondo di essere all’ospedale per una colica renale. Sarebbe stato davvero mefistofelico”.

Anche il segno “tre” che Alex fa con le dita nella foto in ospedale è stato un gesto che è stato oggetti di scherno: “Quante finali ha perso con la Juve sta indicando” oppure “sono gli scudetti che ha vinto in realtà togliendo calciopoli, doping e quant’altro”.

I tifosi della Juve non ci stanno: giù le mani da Alex

I fan di Pinturicchio hanno reagito in modi diversi sui social. C’è chi ha sorriso, chi si è fatto una grossa risata accettando di buon grado l’ironia imperante. Ma in parecchi se la sono presa e hanno risposto per le rime.

“Fare ironia sulle condizioni di salute di una persona non è mai cosa intelligente” ha scritto qualcuno; “ma cosa ne volete sapere voi che state dietro una tastiera a ridere e scherzare su tutto e tutti” ammonisce un altro. “Quel gesto del ‘3’ sono le pappine che puntualmente la Juve di Alex ha rifilato a tutte” sancisce un altro.

SPORTEVAI | 20-05-2020 11:01