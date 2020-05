Alessandro Del Piero, nuovo video: aggiornamenti dopo il ricovero

Alessandro Del Piero ha superato la colica renale che lo aveva colpito, causa calcolo, ed è tornato a casa come ha annunciato egli stesso attraverso un video postato su Instagram.

“Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto e si sono preoccupati per come stavo – le parole di Del Piero – grazie mille per il vostro sostegno, sto bene, sono già a casa e mi faceva molto piacere farvelo sapere. Vi mando un abbraccio”, ha detto l’ex capitano della Juventus in questo breve messaggio di ringraziamento rivolto a quanti lo hanno sostenuto a distanza dopo aver letto il post che lo vedevano ritratto con mascherina anti Covid e flebo in un ospedale.