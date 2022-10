19-10-2022 14:35

Negli ultimi giorni la stampa turca aveva sollevato la “questione Dele Alli” in casa Besiktas, in merito a una presunta clausola inserita nel contratto di prestito dall’Everton secondo la quale, le direttive del club inglese sarebbero state quelle di far giocare sempre il trequartista classe 1996 di Milton Keynes.

A questo proposito è intervenuto il club turco, che ha seccamente smentito: “Tutte le notizie che parlano di promesse fatte al giocatore – si legge nel comunicato della società bianconera di Istanbul – o di clausole nel contratto che impongono la sua presenza fissa in campo sono false. Chiediamo gentilmente ai nostri tifosi di non fare affidamento su notizie del genere volte a sminuire il nostro calciatore“.