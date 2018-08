Delusione Tortu, sfuma l'oro europeo

La magia non si è trasferita da Madrid a Berlino. Un mese e mezzo dopo la storica notte del record italiano strappato a Pietro Mennea con quel 9’99” già nella leggenda dello sport italiano, Filippo Tortu manca il primo, vero obiettivo della propria giovane, ma fin qui eccezionale carriera: andare a medaglia al debutto ad un campionato europeo.

Sulla pista di Berlino, la stessa che ha reso grandi miti come Jessie Owens e Usain Bolt, lo sprinter milanese chiude solo al quinto posto una finale dei 100 metri di livello non eccelso. I rimpianti di Tortu allora saranno ancora maggiori proprio per questo, per quel tempo di 10”08 lontanissimo dal proprio personale e dal potenziale del campioncino azzurro, partito bene, ma presto sopraffatto dalla velocità del terzetto andato sul podio. Medaglia d’oro al favorito britannico Zharwel Hughes, che ha fissato il primato dei campionati con 9”95, davanti per un incollatura al connazionale Reece Prescod (9”96). Terzo il giamaicano naturalizzato turco Jak Ali Harvey (10”01). Tortu, rialzatosi negli ultimi metri, è stato superato anche da Ujah.

Un vero peccato considerando che proprio poco prima della finale aveva dato forfait il francese Jimmy Vicaut, grande favorito della vigilia insieme a Hughes, a causa di un fastidio agli adduttori rimediato durante il riscaldamento, dopo aver dominato la propria semifinale. Tortu si era qualificato per la finale vincendo la semi in 10”12. Fuori in semifinale Marcell Jacobs, eliminato in batteria il terzo azzurro, Federico Cattaneo. Sfuma quindi per Tortu la possibilità di regalare all’Italia il 40° oro nella storia dei campionati europei di atletica e di riportare la propria nazione al vertice continentale dei 100 metri: l’ultimo a riuscirci resta Pietro Mennea, autore della doppietta 100-200 a Praga nel 1978.



SPORTAL.IT | 07-08-2018 22:10