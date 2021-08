Dennis Schroder dice sì ai Celtics: "È un onore"

Dennis Schröder ha sciolto le riserve. Al termine di una lunga fase di riflessione da free agent il centro tedesco ex Los Angeles Lakers ha deciso di accettare la proposta dei Boston Celtics.

Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore attraverso i propri canali social.

Schröder, che nell’ultima stagione in gialloviola ha tenuto una media di 15,4 punti e 5,7 assist a partita, guadagnerà i 5,9 milioni circa della taxpayer mid-level exception.

“Sono orgoglioso di comunicare che nella stagione 2021-’22 giocherò con i Boston Celtics – il messaggio pubblicato su Twitter – Militerò in una delle franchigie più prestigiose della NBA, per me sarà un onore indossare il biancoverde! Prometto che darò il massimo e lascerò tutto quello che ho sul parquet, in ogni partita. Siete pronti?”.

Classe ’93, ex Thunders e Hawks, Schröder aveva dovuto rinunciare a prendere parte a Tokyo 2020 con la Germania a causa di alcuni nodi assicurativi.

OMNISPORT | 11-08-2021 09:31