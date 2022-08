15-08-2022 17:03

Sembra un corteggiamento destinato a chiudersi con un lieto fine quello tra la Juventus e Memphis Depay, attaccante del Barcellona dato come vicinissimo ai bianconeri.

Depay-Juventus: il primo segnale da Barcellona

Dall’ambiente blaugrana filtrano infatti indizi sempre più eloquenti circa la volontà e il futuro del centravanti olandese.

Uno degli ultimi, in ordine di tempo, è il mancato impiego di Depay nel match di Liga disputato dal Barcellona contro il Rayo Vallecano, occasione in cui l’ex è rimasto in panchina per tutti i 90’.

Il secondo indizio che avvicina Depay alla Juventus

Oltre a ciò, è abbastanza esemplificativa anche l’uscita fatta dal Mundo Deportivo che ha riportato l’indiscrezione secondo cui Depay verrà liberato dal Barcellona nella giornata di martedì.

Perché ciò avvenga è però necessario che il giocatore, già d’accordo con la Juventus per un biennale, trovi l’accordo col suo attuale club per la buonuscita e la risoluzione del contratto.

Juventus, dopo Depay come prosegue il mercato

Una volta chiusa con Depay la questione del vice Vlahovic, la Juventus cercherà in tutti i modi di concludere positivamente la cessione di Rabiot e rinforzare il centrocampo, settore dove Allegri dovrà fare a meno di Pogba e McKennie ma dove presto potrebbe impiegare Leandro Paredes.

Con lui i bianconeri avrebbero già trovato l’accordo, mentre resta ancora da raggiungere l’intesa col PSG che, invece del prestito con diritto di riscatto, preferirebbe una cessione a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro.

