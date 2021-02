Derby di Milano, la favorita di Fabio Capello

Tutta Italia attende con trepidazione le ore 15:00 di domani pomeriggio, quando finalmente andrà in scena, alla Scala del Calcio, Milan-Inter, derby che finalmente torna a voler dire scudetto. Questo sarà il 174° Derby di Milano in Serie A: i nerazzurri hanno ottenuto 66 successi (tra cui quattro nelle ultime cinque sfide), contro i 52 rossoneri, completano 55 pareggi.

A Radio Deejay è intervenuto Fabio Capello, storico allenatore, fra le altre, del Milan degli Invincibili degli anni ’90, che ha detto la sua sulla sfida, eleggendo anche la squadra che, secondo lui, è favorita:

“Arriva l’Inter favorita perché è riposata, ha ritrovato la testa dopo l’inseguimento. E’ la squadra che sta meglio di testa e fisicamente, avendo recuperato tutti fisicamente. L’ultima prova contro la Lazio ha dimostrato di saper soffrire, ed è impressionante quando riparte. Se il Milan pensa di andare in avanti, di giocare la palla – come ha sempre fatto perché giocano bene – rischia grosso. I rossoneri hanno sofferto in Europa League ma le squadre come al Stella Rossa si trasformano in casa”.

OMNISPORT | 20-02-2021 13:01