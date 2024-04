Derby, Lotito: "Meritavamo pareggio, Tudor sta studiando assetto giusto squadra"

"Violenze prepartita? Hanno arrestato prima i romanisti. Noi la combattiamo"

“Ci sono le partite sì e quello no, ieri è stata una di quelle che dal punto di vista del gioco la Lazio avrebbe meritato un pareggio”. Lo ha detto il senatore e presidente della SS Lazio, Claudio Lotito, entrando all’hotel Ergife per partecipare alla presentazione della nuova segreteria di FI Roma. “Tudor? Sono le prime partite, bisogna trovare un assestamento – ha continuato -. Io ho avuto poco tempo di seguirlo, ma sta studiando per capire quale è l’assetto giusto della squadra”. Mentre sulle violenze prima della partita ha detto: “Arresto di un laziale? I primi ad essere stati portati via sono stati i romanisti, ma non è quello. Noi siamo contro la violenza e la combattiamo”.