Deron Williams si dà alla boxe: il debutto è contro Frank Gore

09-11-2021 20:35

Metti due ex stelle di NBA e NFL in un ring, protagonisti di un match di pugilato di contorno in una serata il cui incontro principale vedrà protagonista uno Youtuber nonché attore.

Sembra la trama di una classica commedia statunitense, con ex atleti famosi che si riciclano dietro una cinepresa, e invece è tutto vero.

I giocatori in questione sono Deron Williams e Frank Gore, quest’ultimo ex campione di football americano e giocatore, tra le altre, dei San Francisco 49ers, che si affronteranno alla Amalie Arena di Tampa il prossimo 18 dicembre.

Per Williams, ex play soprattutto degli Utah Jazz, nonché due volte campione olimpico con gli Stati Uniti, sarà il debutto nella nuova carriera di pugile, quattro anni dopo l’ultima stagione nella NBA con i Cleveland Cavaliers.

Per entrambi, comunque, nonostante le tante soddisfazioni raccolte nelle rispettive carriere “principali” in Florida ci sarà spazio solo come “comparse” perché l’incontro principale della serata vedrà di fronte Jake Paul e il britannico Tommy Fury.

Paul, attore famoso per aver vestito i panni di Dirk Mann nella serie ‘Bizaardvark’ su Disney Channel, sarà atteso dal compito più duro della serata dato che Fury sarà l’unico pugile “vero” della serata, avendo alle spalle sette incontri, tutti vinti.

OMNISPORT