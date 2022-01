Devin Plank in campo contro l'Ajax: è in cura per un tumore al perone

21-01-2022 16:19

Un momento toccante e particolarmente significativo ha caratterizzato gli scampoli finali della sfida di Coppa d’Olanda tra Ajax e Excelsior Maassluis.

Allo scoccare dell’ 89′, nell‘Excelsior è entrato in campo Devin Plank, attaccante di 20 anni che attualmente si sta sottoponendo ad un trattamento di chemioterapia per curare un tumore al perone.

Al momento del suo ingresso in campo, sul risultato di 9-0 in favore dei Lancieri, entrambe le squadre si sono disposte lungo due file per accogliere il calciatore classe 2001, entrato sul terreno di gioco tra gli applausi di compagni ed avversari.

Un ‘pasillo’ da brividi per dare il bentornato ad un ragazzo che non giocava una partita ufficiale da oltre un anno. Per la precisione dal 3 ottobre 2020.

