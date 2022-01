Di Canio: "Lukaku sembra forte, ma è fragile"

02-01-2022 15:36

L’intervista recente di Romelu Lukaku sta facendo rumore e adesso l’ex Inter ne paga le conseguenze. Contro il Liverpool, l’attaccante del Chelsea non è stato convocato ed è stato spedito in tribuna.

Per Polo Di Canio, l’intervista di Lukaku a Sky Sport ha fatto capire tanto del giocatore: “Matteo Barzaghi è stato bravo a tirar fuori cosa aveva Romelu nell’anima. Sembra un giocatore di carattere, invece io in quelle parole vedo una persona fragile. Leggo la debolezza di un atleta che dopo 6 mesi è come se si arrendesse alle difficoltà”.

OMNISPORT