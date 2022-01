Di Canio: "Lukaku uno dei tanti, Chelsea pentito"

02-01-2022 21:25

Paolo Di Canio, opinionista Sky ed ex attaccante, ai microfoni di Sky ha demolito Romelu Lukaku per l’intervista rilasciata nei giorni scorsi, che ha portato alla sua esclusione dai convocati di Chelsea-Liverpool: “C’è la debolezza di un’atleta che si arrende dopo appena sei mesi, forse perché era arrivato lì con un’arroganza eccessiva. Ha vinto uno Scudetto in Italia da co-protagonista, ma non è un Messi o un giocatore del genere. L’Inter avrebbe vinto ugualmente con Zapata al posto di Romelu”.

“Poi è andato nella squadra campione d’Europa e in un campionato 10 volte più difficile della Serie A e lì ha sofferto. Al Chelsea sei uno dei tanti, tra l’altro dici cose del genere dopo aver avuto problemi fisici. La squadra senza di lui ha giocato meglio. Sembra un giocatore di carattere, una in realtà è fragilissimo. Con queste parole si è fatto un autogol clamoroso. Credo che già da un po’ Tuchel non fosse soddisfatto e che il Chelsea si stesse mangiando le mani per la spesa fatta per un giocatore che, a conti fatti, non serviva nemmeno così tanto”.

