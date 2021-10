Di Canio punge Lukaku: "Funzionale come Llorente nella Juve di Conte"

18-10-2021 19:48

Paolo Di Canio torna a parlare di Romelu Lukaku. L’ex attaccante e ora opinionista si sofferma nuovamente sul centravanti ex Inter e ora al Chelsea nel corso della trasmissione ‘Sky Calcio Club’, in onda sull’emittente satellitare e condotta da Fabio Caressa. L’ex calciatore di – tra le altre – Lazio e West Ham ha criticato l’attaccante belga, pargonandolo a Fernando Llorente. Un accostamento che non è affatto piaciuto a Beppe Bergomi, anche lui ospite in studio della trasmissione, con uno scambio acceso tra i due.

“Ho sentito quello che ha detto lo ‘Zio’ Bergomi su Osimhen e Lukaku. Ma questo (Osimhen, ndr) c’ha tutta un’altra cattiveria, non è mica moscio. Non vuole dire che sia più bravo di Lukaku, che adesso nel Chelsea nelle ultime 5 partite 0 goal. Ma questo è un altro discorso… Si alza il livello e adesso è colpa del Chelsea, che è primo in classifica, e quindi Lukaku non segna. Lukaku è un giocatore funzionale, come lo è stato Llorente nella Juve di Conte. Anche se Lukaku è più forte di Llorente. Lukaku è funzionale a un certo tipo di gioco”.

A interrompere Di Canio è proprio Bergomi:

“No, no, no. Però Lukaku come Llorente non lo puoi dire”.

Pronta la replica di Di Canio:

“Ecco, stai facendo il tifoso. Nella comunicazione stai togliendo il significato reale di quello che dico. Non ho detto che sono uguali. Ho detto che è più forte Lukaku ma ci sono giocatori funzionali per certi tipi di calcio. Con Conte, Llorente 16 goal senza rigori; Lukaku 26 goal con 6 rigori. È stato funzionale per vincere il campionato”.

