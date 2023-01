Di Canio pungente: “Solo in Italia la Juve può lottare per lo scudetto”

13-01-2023 10:15

Paolo Di Canio punge la Juventus a poche ore dalla super sfida contro il Napoli: “Solo in Italia una squadra che gioca come la Juventus può essere in lotta per un titolo…”. Le critiche al gioco di Massimiliano Allegri sono il naturale prosieguo del discorso: “Certi atteggiamenti puoi permetterteli solo in Serie A perché ci sono, poi, avversari che il gol se lo fanno da soli. E questo Allegri lo sa e quindi per lui quello che conta è difendersi e basta. Ma dove si può accettare una squadra che ha chiaramente come unico obiettivo quello di non prendere gol? Allegri è bravo, fa quello che sa fare, ma in Inghilterra pure l’ultima in classifica come il Southampton o una neopromossa come il Nottingham propongono calcio”.