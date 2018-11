Di Carlo è tornato: l'annuncio del Chievo

Domenico Di Carlo torna ad essere l'allenatore del Chievo. Lo ha annunciato lo stesso club veneto martedì, a due giorni dalle inattese dimissioni di Gianpiero Ventura, giunte dopo il primo punto ottenuto sotto la gestione dell'ex ct della Nazionale.

"L'A.C. ChievoVerona – si legge nella nota della società – comunica di aver affidato la conduzione della Prima squadra a Domenico Di Carlo. L'accordo raggiunto è su base annuale. Nel suo staff, mister Di Carlo avrà come vice Claudio Valigi, come preparatore atletico Lorenzo Riela e come collaboratore tecnico Martino Sofia. La presentazione ufficiale del nuovo tecnico gialloblù si svolgerà nella Sala Stampa dello Sport Hotel Veronello domani, mercoledì 14 novembre, alle ore 13.30.

"A Mimmo Di Carlo il più caloroso bentornato: in bocca al lupo a lui e al suo staff per il lavoro da svolgere da parte di tutto il ChievoVerona", è la conclusione del comunicato.

Di Carlo aveva già guidato i Mussi Volanti per due stagioni, nel 2008-2009 e nel 2009-2010, ottenendo altrettante salvezze in serie A. Nella passata stagione aveva allenato a Novara, in cadetteria.

SPORTAL.IT | 13-11-2018 19:50