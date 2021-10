Di Chiara: "Parma, nulla è perduto"

L’ex difensore del Parma Alberto Di Chiara a ItaSportPress.it ha minimizzato le difficoltà dei ducali: “Secondo me nulla è perduto: siamo solo a ottobre e il Parma può e deve ambire alla Serie A. Questo bisognerebbe chiederlo, in ogni caso, a Maresca, perché è lui a avere il polso della situazione. Vedremo cosa succede. Maresca è un allenatore giovane ed è subito chiamato a un obiettivo importante come la Serie A. Io spero che non sia l’unico a pagare, come spesso accade nel calcio italiano con gli allenatori”.

“C’erano grandissime aspettative. Ma, più in generale, c’è un discorso molto ampio da fare. Il cambio di proprietà, al momento, non ha dato gli effetti sperati. Si pensava che il Parma sarebbe andato incontro a una stabilità ambientale di fondo, invece ci sono stati parecchi esoneri. Con in più la retrocessione di mezzo”.

OMNISPORT | 04-10-2021 20:55