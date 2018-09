Di Francesco: "Mercato? Sarebbe un errore rispondere"

La Roma non sta certo attraversando un periodo positivo e Di Francesco ha ordinato il ritiro per una notte: "Il ritiro è stata una decisione presa da me e dalla società per ricompattare le cose ed esaminare insieme le difficoltà. Dobbiamo superare questo momento e dimostrare sul campo che siamo migliori di quanto abbiamo fatto vedere".

Il tecnico giallorosso ha poi dato qualche indizio sulla formazione: "Ci sono tante partite, devo fare delle valutazioni. Mercoledì ci sarà o Dzeko o Schick. Perotti ha avuto un problema al flessore, starà fuori almeno dieci giorni. Spero di riaverlo per la partita con l'Empoli".

In molti hanno criticato il mercato estivo ma Di Francesco non ne vuole sapere: "Sarebbe un errore rispondere adesso, anche se capisco che volete pungolarmi sulla questione. Io lavoro per valorizzare al meglio la mia rosa".

SPORTAL.IT | 25-09-2018 14:40