Di Francesco non ci sta: 'Errori sempre uguali'

Eusebio Di Francesco prova a dare una spiegazione al 3-0 subito dalla sua Roma nel derby contro la Lazio. "Nel primo tempo abbiamo certamente sbagliato approccio – la sua analisi ai microfoni di 'Dazn' -. Poi nella ripresa abbiamo reagito, costruendo delle occasioni per pareggiare. Ma il rigore subito ci ha tagliato le gambe".

Il tecnico giallorosso ha anche delle critiche da rivolgere ai suoi: "Sono si possono subire gol su fallo laterale. Lo abbiamo fatto in occasione dell'1-0, ma anche il secondo gol è nato da una rimessa. Commettiamo troppi errori, è un dato di fatto. Su questo tipo di situazioni abbiamo anche lavorato, ma evidentemente dal punto di vista mentale sta girando in un certo modo. Quello che dobbiamo fare è cercare di migliorare, per l'esito di questa partita è stato determinante il nostro approccio alla partita".

"Il 3-0 è un risultato troppo pesante per quanto è successo in campo. E la prossima sfida con il Porto non c'entra e non potrebbe farlo. Un derby non si può sottovalutare, non ci sto. Ci capita di ripetere sempre gli stessi errori, venivamo da un filotto di otto risultati positivi in campionato e questa prestazione proprio nel derby non ci voleva", ha concluso Di Francesco.

