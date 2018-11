Di Francesco: "Voglio una Roma aggressiva"

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita contro la Fiorentina ha messo in riga i suoi: "Mi auguro di vedere un atteggiamento differente, più aggressivo, rispetto alla trasferta di Napoli. Mi aspetto che questa squadra dia continuità alle idee su cui lavoriamo. Il nostro obiettivo deve essere quello di vincere".

Tornano disponibili Pastore, Kluiverte e Manolas: "In attacco ci sarà Dzeko. De Rossi? È out perché sente ancora dolore, non ci sarà nemmeno col Cska e difficilmente lo rivedremo con la Sampdoria. Tornare al 4-3-3? Tutto è possibile, ma non mi è piaciuto quando lo abbiamo rifatto col Napoli, siamo stati troppo remissivi. Penso di dare continuità al sistema di gioco fatto nell'ultimo periodo (il 4-2-3-1, ndr)".

SPORTAL.IT | 02-11-2018 14:55