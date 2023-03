El Fideo punta nuovamente alla Copa America

22-03-2023 08:55

Continua ad aumentare l’entusiasmo per il ritorno in campo della Scaloneta dopo la strepitosa vittoria del Mondiale. L’Argentina incontrerà Panama in un’amichevole che vede registrare il sold out allo stadio Monumental di Buenos Aires,

Oltre a Messi, ed agli altri protagonisti della “Tercera”, è il bianconero Angel Di Maria uno degli uomini più attesi contro Panama. El Fideo, dal termine del mondiale in poi, sta facendo molto bene con la Juventus e – dopo aver vinto Copa America e Mondiale, da protagonista – punta nuovamente a conquistare il trofeo del Sudamerica.

Un obiettivo che, indirettamente, potrebbe giovare anche alla Juventus. Infatti, secondo quanto riportato da La Stampa, la volontà di Di Maria è quella di continuare a vestire la maglia della Selecion”. Questa voglia spingerlo a posticipare il suo ritorno al Rosario Central, rinnovando con i bianconeri per un’altra stagione.