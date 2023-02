"Di Maria in Europa un altro anno"

Secondo i media argentini El Fideo potrebbe prolungare con la Juventus

08-02-2023 23:22

Angel Di Maria verso la permanenza in Europa per un’altra stagione. Secondo le indiscrezioni riportate da Tyc Sports, l’attaccante campione del mondo avrebbe deciso di restare un altro anno nel Vecchio Continente prima di tornare in Argentina, al suo Rosario Central.

A convincerlo le ultime prestazioni positive in bianconero: è possibile che Di Maria punti ad un rinnovo di un anno con la Vecchia Signora. La stella argentina ha finora disputato 17 partite con la maglia della Juventus, segnando tre reti e realizzando cinque assist decisivi.