Di Maria: "Io Mr.Wolf? Mai visto Pulp Fiction"

L'attaccante bianconero: "Quando gioco cerco di aiutare la squadra".

19-02-2023 20:32

La stella della Juventus Angel Di Maria è stata decisiva nella vittoria per 2-0 contro lo Spezia, segnando la seconda rete della sicurezza: “Io come Mr.Wolf? Mai visto Pulp Fiction, però quando gioco cerco di aiutare la squadra. Sono contento di aver segnato, veniva dall’assist a Chiesa e volevo un gol, sono riuscito a farlo è così siamo riusciti a chiudere la partita”.

La Juve non è brillante: “Credo che a volte siamo un po’ stanchi, stiamo giocando tante partite e nel calcio italiano è difficile, in tante puntano sul contropiede. Stiamo cercando di alzare la testa e di migliorare sempre, è una cosa importante. Il Nantes? Vogliamo passare, meritavamo un risultato migliore all’andata e ora cercheremo di fare del nostro meglio per passare il turno”.