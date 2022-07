Di Maria si presenta: "Testa alla Juventus, non penso al Mondiale"

11-07-2022 18:39

Angel Di Maria ha iniziato a tutti gli effetti la sua nuova avventura con la Juventus. Ha parlato in conferenza stampa per la presentazione ufficiale e ha spiegato a tutti la scelta di arrivare in bianconero a 34 anni. “Sono qui per vincere titoli. E perché è una grande squadra che mi ha inseguito per 40 giorni: era impossibile dire di no”, ha ammesso Di Maria.

“Sapevo di avere la possibilità di giocare con big come Pogba, Chiesa e Vlahovic – ha aggiunto Di Maria -. Ho preso tempo per la decisione per dedicarmi alla famiglia e alle vacanze, ma alla fine sono convinto della scelta”. Il giocatore ha poi precisato che non è venuto alla Juventus solo per il pensiero del Mondiale in Qatar: “La mia testa è solo qui. All’Argentina ci penserò quando sarò con la mia nazionale, non sono venuto qui solo per farmi trovare pronto a novembre”.

Di Maria è arrivato a parametro zero dal PSG dove per un anno ha giocato anche con Gianluigi Buffon: “Gigi spingeva perché venissi qui”, ha detto l’argentino. Il portiere l’ha anche paragonato a Maradona, ma Di Maria è certo di una cosa: “Ho un grande rapporto con Gigi, ma Diego è Diego”. Inoltre, un pensiero a un altro argentino come Paulo Dybala, che ha lasciato la Juventus: “Aveva ragione Dybala, c’è una grande famiglia, dovremo essere bravi a creare un grande gruppo e a fare meglio anche a livello di spogliatoio”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE