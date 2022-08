Diamond League: Tamberi quinto a Losanna

26-08-2022 22:19

Al meeting di Losanna Gianmarco Tamberi si conferma animale da gara quando ci sono in palio le medaglie (per fortuna) ma molto meno quando non ci sono. Nella terzultima tappa della Diamond League 2022 il campione olimpico ed europeo in carica del salto in alto maschile non è andato oltre il quinto posto a 2,20, con la misura fallita a 2,24, quota alla quale ha vinto l’ucraino Andrij Protsenko, secondo e terzo alla stessa misura il qatariota Mutaz Essa Barshim, co-campione olimpico con Tamberi, e lo statunitense JuVaughn Harrison.

Nel salto con l’asta femminile brava Roberta Bruni, quarta con 4,60 nella gara vinta dalla slovena Tina Sutej a 4,70, l’azzurra approda, come Tamberi, all’atto finale della manifestazione in programma al Letzigrund di Zurigo. Nel getto del peso settimo Nick Ponzio con 20,94, vittoria dello statunitense Joe Kovacs con 22,65, Osama Zoghlami è decimo nei 3000 siepi in 8’25”63, vittoria in 8’02”45 del marocchino Soufiane El Bakkali.