Diamond League, Tamberi vince ancora in 2,34: secondo successo consecutivo

07-09-2022 19:51

Grandissimo Gianmarco Tamberi alle finali della Diamond League 2022, il massimo circuito internazionale itinerante dedicato all’atletica leggera. Gimbo aveva dichiarato di voler mettere un punto esclamativo alla propria stagione, e così è stato.

Tamberi vince la finale della Diamond League, stampando il suo record personale stagionale in 2,34, e riuscendo a difendere il titolo conquistato la scorsa stagione, nel 2021. Questo è il secondo Diamantone per il Campione olimpico di salto in alto in carica.

Nella suggestiva cornice del Sechselautenplatz di Zurigo, location della prima giornata di finali di Diamond League, Tamberi riesce a vincere l’emozionante testa a testa contro l’americano JuVaughn Harrison. Il grande deluso oggi è Mutaz Barshim, che si ferma solamente a 2,18.

Gimbo aveva tutto il peso sulle proprie spalle, dovendo già saltare un 2,34 dopo un errore due centimetri prima. Tamberi però, si sa, si esalta in queste situazioni, ed è stato in grado di saltare il suo personale cogliendo completamente di sorpresa l’americano.

Dopo aver vinto gli Europei e chiuso 4° ai Mondiali, e dopo essersi sposato, Tamberi dimostra di non accontentarsi mai, neanche dopo una stagione molto lunga (questa è stata la 14° gara di Gimbo) e piena di problemi (infortuni, la separazione dal padre-allenatore Marco, oggi assente per la prima volta).

Adesso la sfida sarà quella per il titolo mondiale outdoor, l’unico che ancora non è riuscito ad ottenere nella sua carriera meravigliosa.