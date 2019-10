Dichiarazioni Agnelli su Champions suscitano ironia sul web

Sono già un paio di anni ormai che Andrea Agnelli lavora ad un nuovo format per la Champions League, una formula in grado di rendere più remunerativa per i club la competizione più importante attualmente nel calcio. Nel meeting di oggi a Londra denominato Leaders Week, il numero uno della Juve ha però parlato anche della competitività del torneo stesso e del fatto che, con il format attuale, è piuttosto facile individuare quali saranno le 16 squadre che prenderanno parte agli ottavi di finale.

CHAMPIONS PREVEDIBILE. “Pensando alla fase a gironi – ha dichiarato Agnelli, che è anche presidente dell’ECA, l’associazione dei club europei – tutti possiamo immaginare le 15-16 squadre che si qualificheranno. Le prime due squadre in ogni gruppo sono probabilmente scritte. Bisogna invece trovare partite più rilevanti. Tutti devono avere il sogno di vincere la Champions”.

Per Agnelli, dunque, la Champions League va cambiata per diventare più imprevedibile e dunque appassionante, ma sa naturalmente che non sarà facile mettere d’accordo top club e realtà con un peso minore in Europa.

“Se troviamo un progetto che raccoglie il 70/80% del consenso, sarà un gran risultato”, ha concluso il presidente bianconero.

REAZIONI SOCIAL. Le parole di Agnelli hanno immediatamente scatenato le reazioni dei social network, con sfottò dei tifosi anti-juventini e risposte anche piccate dei bianconeri. “Iniziamo a vincerla noi, la Champions”, scrive lo juventino Simone sull’account Twitter di Sportmediaset, che ha rilanciato le parole di Agnelli. “E certo deve trovare una soluzione per riuscire a vincerla”, commenta il nerazzurro Saltaluomo.

“Tutti devono poter vincere la Champions… Sto titolo fa troppo ridere. Grazie per avermi fatto smettere di pensare un secondo al disastro del Milan”, aggiunge il rossonero John, mentre Gloria punta dritto al nervo scoperto del mondo Juve: “Perdono sette finali e da la colpa all’organizzazione? Le vincevi, no? Come hanno fatto gli altri”.

Giuseppe ironizza su una Champions “formato Juventus”: “Una Champions in versione rivisitata, che possono aspirare a vincere squadre come Lokomotiv Plovdiv, Bate Borisov, Vardar Skopjie e… Juventus”. “Una cosa è sicura – chiosa Flora – a sognarla Agnelli è bravissimo”.

SPORTEVAI | 08-10-2019 16:10