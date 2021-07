Dieci anni, zero presenze con il Genoa: Zima saluta

Dieci anni, zero presenze e poco altro: Lukáš Zima, portiere ceco, nelle scorse settimane ha salutato il Genoa, dopo un’esperienza molto lunga in rossoblù, senza però particolari acuti.

Arrivato nel 2011 (a 17 anni) dopo essere cresciuto nelle giovanili dello Slavia Praga, ha raccolto diverse presenze in prestito in giro per l’Italia, tra Serie B e Lega Pro (con Reggiana e Perugia tra le altre).

“Il VVV-Venlo acquista il portiere Lukáš Zima, alto 1,96 metri, del Genoa CFC!”

Nel 2018, poi, il prestito con diritto di riscatto al Livorno, con cui colleziona 32 apparizioni in 2 stagioni. Salvo poi tornare a casa, nuovamente, al Genoa, senza però debuttare in massima serie.

Svincolato da diverse settimane, nelle scorse ore Zima ha firmato un contratto biennale con il Venlo, squadra olandese che milita in Eredivisie: saluta l’Italia con zero presenze in Serie A, cercando fortuna altrove.

