Maradona: riposo eterno a Baires, i figli lanciano progetto Memorial, pronto tra 2 anni

Il 30 ottobre, nel mondo del calcio, non è un giorno qualsiasi. È il giorno del compleanno di Diego Armando Maradona che, lo scorso lunedì, avrebbe compiuto 63 anni. Il Pibe de Oro, scomparso il 25 novembre del 2020, è stato ricordato in un evento tenutosi nella città di Buenos Aires dove hanno preso parte anche quattro dei suoi figli. Gli stessi, hano presentato il Memorial M10 in onore del campione: il progetto sarà pronto entro il 2025.

Il progetto Memorial M10

All’evento di Buenos Aires, erano presenti Dalma, Giannina, Jana e Dieguito Fernando: all’appello, mancava solo Diego Jr. Sul canale ufficiale Instagram di Diego Armando Maradona, è stato presentato il Memorial M10:

Oggi vogliamo annunciare l’inizio del progetto dove nostro padre troverà riposo eterno vicino all’amore del popo argentino. Il Memoriale M10 sarà situato nell’Eslpanade Bajo della città di Bueons Aires e sarà completato nel 2025.

La nota prosegue:

Per onorare la sua eredità e compiere la sua volontà, questo pomeriggio abbiamo partecipato alla firma degli impegni corrispondenti e ad un omaggio per iniziare questa nuova tappa. Ringraziamo il Governo Nazionale, il Governo della Città e la Corporazione Puerto Madero per la loro collaborazione e il loro impegno. In ogni murale, tatuaggio, canzone e omaggio, nostro padre è presente. Grazie alla comunità Maradona per l’affetto sempre presente.

L’omaggio di Messi

Nella giornata di lunedì 30 ottobre, Leo Messi ha ricevuto il suo ottavo Pallone D’Oro in carriera. Alla cerimonia, l’ex Barcellona, ha commosso il pubblico omaggiando Diego Armando Maradona nel giorno del suo compleanno: