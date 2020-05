Diego Laxalt verso l'addio all'Italia

Dopo l’addio al Genoa nell’estate 2018 Diego Laxalt sembra aver perso lo smalto che lo aveva accompagnato nelle prime stagioni in Italia.

Il jolly uruguaiano non ha convinto nel Milan e neppure nel Torino, dove ha disputato la prima parte dell’attuale stagione per poi tornare in rossonero a gennaio.

La prossima mossa potrebbe allora essere quella di lasciare l’Italia per rilanciarsi.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Laxalt potrebbe lasciare il Milan a titolo definitivo per trasferirsi allo Spartak Mosca. Il club russo segue da tempo l’uruguaiano e potrebbe ora coronare l’inseguimento.



SPORTAL.IT | 16-05-2020 23:10