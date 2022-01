Simeone: "Prima o poi dovrò lasciare l'Atletico". Futuro in Italia?

24-01-2022 22:24

Dopo oltre un decennio, il cholo Diego Pablo Simeone apre all’addio dall’Atletico Madrid, e lo fa in conferenza stampa:

“Prima o poi dovrò andarmene dall’Atletico Madrid, perché nella vita tutto inizia e tutto finisce. Mi auguro che quando arriverà la separazione, sia frutto di una decisione condivisa. E’ chiaro che per me questo club è stato, è e sarà sempre speciale”.

Una storia d’amore stupenda quella tra Simeone l’Atleti, alla quale fino a questo momento mancherebbe solamente la Champions League come ciliegina sulla torta, obiettivo accarezzato più volte. Nella stessa conferenza l’ex Inter e Lazio spende bellissime parole anche per l’Italia:

“Ho un ricordo meraviglioso del calcio italiano, sono cresciuto molto anche come uomo. Mi piacerebbe tornarci in futuro da allenatore. Ci sono grandi squadre in Serie A e c’è un bel livello”.

Futuro da tecnico in Italia? Difficile al momento, con tutti i top club occupato da allenatori pesanti. Ma nel prossimo futuro, mai dire mai.

