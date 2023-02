L’ex presidente del Milan rilevò il club nel 2018 per 3 milioni di euro: a fine stagione potrebbe ritrovarselo in Europa grazie al lavoro del fidato a.d. e del tecnico Palladino

Nessuno come il miracolo Monza: nel 2023 la squadra di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ha messo insieme 7 risultati utili consecutivi, meglio della capolista Napoli che il 4 gennaio fu sconfitta dall’Inter. Competenza e coraggio nelle scelte, come quella di affidarsi all’esordiente Raffaele Palladino in panchina, le chiavi dei successi del club lombardo.

Berlusconi e quella scommessa Monza nel 2018

La favola del Monza di Silvio Berlusconi inizia nel settembre 2018, quando l’ex patron del Milan acquista il club per circa 3 milioni di euro dalle mani di Nicola Colombo, che ne resta momentaneamente presidente. La squadra milita in serie C, ma con la prima mossa della sua gestione, ovvero la nomina del fidato Adriano Galliani come nuovo a.d., Berlusconi fa subito intendere di avere grandi piani per il futuro.

Primo anno di assestamento – 5° posto nel girone A della Serie C – al secondo arriva la promozione in B (dopo 19 anni di assenza) grazie alla vittoria dello stesso girone da parte della squadra guidata da un altro fedelissimo ex Milan, Christian Brocchi. In due stagioni, il salto in serie A: dopo il k.o. nelle semifinali playoff del 2021 e l’addio di Brocchi, sostituito da Giovanni Stroppa (altro ex Milan), nel 2022 il Monza approda nella massima serie per la prima volta nella sua storia.

Monza, Galliani e un mercato coraggioso

Se oggi il Monza è la rivelazione della serie A, molto si deve proprio al lavoro fatto da Berlusconi e Galliani nell’ultimo calciomercato estivo. I due dirigenti intuiscono che per il massimo campionato servono forze fresche e danno vita ad un mercato coraggioso: il Monza spende complessivamente 24 milioni di euro e si impegna a investirne molti altri in operazioni importanti, come i circa 15 milioni di euro da versare all’Atalanta per l’obbligo di riscatto del nazionale Matteo Pessina in caso di salvezza (o i 12 al Napoli per Andrea Petagna).

Berlusconi e Galliani puntano soprattutto su giocatori emergenti e italiani, l’ambizione non è solo salvarsi ma stare nella colonna sinistra della classifica di serie A. L’inizio di stagione è però complicato: Stroppa mette insieme 1 punto nelle prime 6 giornate e viene esonerato.

Il Monza di Palladino, altra vittoria di Berlusconi e Galliani

Ma è qui che Berlusconi e Galliani compiono il proprio capolavoro. Al momento dell’esonero di Stroppa i due dirigenti puntano tutto su Raffaele Palladino, 38enne ex giocatore di serie A che solo un anno prima era diventato tecnico della Primavera. Lo considerano un predestinato e il suo esordio pare confermarlo: 1-0 alla Juventus al Brianteo. Inizia così la cavalcata del Monza che mette insieme 28 punti in 16 giornate e 7 risultati utili nel 2023 (meglio della capolista Napoli), mostrando un calcio divertente e convincente.

Al di là delle motivazioni extra fornito dal solito Berlusconi – il pullman dal carico “particolare” promesso in caso di successo in Coppa Italia sulla Juve – il Monza vince perché conta su giocatori validi e il calcio organizzato di Palladino, che insiste sul 3-5-2 di Stroppa ma chiede ai suoi di essere più propositivi, intensi, coraggiosi.

Investimenti, competenza, organizzazione: il Monza ora è a un punto dal 7° posto che vale l’accesso alla Conference League. Come ai tempi del Milan, siamo certi che Berlusconi e Galliani un pensiero all’Europa lo faranno eccome.