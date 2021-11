Diletta Leotta si consola dopo Can Yaman: flirt per Halloween

04-11-2021 14:52

Sempre al centro delle cronache mondane o del gossip, per divagare, la conduttrice e giornalista televisiva Diletta Leotta si gode una fase di estrema serenità, dopo aver archiviato la sua relazione con l’attore turco Can Yaman. la loro relazione, di cui conosciamo l’epilogo per ammissione degli stessi protagonisti che hanno adottato una linea assai delicatezza nel reciproco alludere alla conclusione di una storia quasi idilliaca e che, nelle allusione di entrambi, avrebbe potuto condurli all’altare. Invece, Diletta avrebbe una nuova simpatia, complice la festa di Halloween.

Diletta Leotta senza Can Yaman

Invece, Diletta e Can Yaman si sono lasciati e hanno deciso di intraprendere strade differenti, concentrandosi sulle rispettive attività professionali e sugli obiettivi lavorativi vista la ripartenza che, anche nel mondo televisivo e dello spettacolo in generale, si respira in questi ultimi mesi. Così è, anche se c’è un ma.

Il passato che torna: polemiche e sentimenti

La vita sentimentale di Diletta incuriosisce e anche se, in recente passato, non sono mancate indiscrezioni che hanno imposto alla presentatrice di intervenire per chiarire quanto diffuso sui media e dunque reso di pubblico dominio inevitabili incongruenze o difficoltà di gestione di una pressione crescente, riguardo il suo privato e le sue scelte, come insegna quel monologo sulla bellezza mal riuscito, interpretato a Sanremo, e che provocò un clamore non da poco.

Come anche quando pubblicò il noto post in cui anche si difese dalle presunte attribuzioni di flirt e nuovi amori, per ammettere poi a Striscia di essersi concessa qualche uscita, forse rivedendo i toni di quel messaggio pubblicato sul suo account.

L’indiscrezione sul nuovo flirt della Leotta

E come anche le sue storie, compresa quella con il pugile Daniele Scardina e poi, appunto, con l’attore Can Yaman e non da ultimo, il nuovo flirt con un modello scelto da Giorgio Armani e non solo. secondo le ultimissime, raccolte da Dagospia, Diletta in veste di strega nella notte di Halloween avrebbe colpito Fabio Mancini con il quale avrebbe una simpatia in corso. Insomma, nulla che induca a ritenere possibile per i più romantici la favola con l’attore turco.

VIRGILIO SPORT