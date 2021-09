Diletta Leotta si prende il Tapiro ma si prepara a dare battaglia

I problemi di DAZN stanno preoccupando i vertici della serie A e tanti tifosi di calcio italiano. Il servizio di streaming che da quest’anno detiene la totalità dei diritti per la trasmissione delle gare della massima serie sta avendo delle difficoltà tecniche. Le prime giornate hanno presentato molti inconvenienti a cui ora il servizio prova a porre rimedio.

Per questo motivo Striscia La Notizia ha deciso di dare il primo Tapiro della sua nuova stagione ad uno dei volti più noti di DAZN, Diletta Leotta. Sebbene i giornalisti poco hanno a che vedere con i disservizi tecnici la giornalista ha risposto con grande affidabilità a Valerio Staffelli: “Se fosse per me sistemerei io tutte le antenne d’Italia”, ha detto all’inviato di Striscia.

Le accuse degli ultimi mesi

Nel corso degli ultimi mesi la giornalista di DAZN è stata spesso al centro delle polemiche come in occasione della sua festa di compleanno quando sono trapelate delle immagini che mostravano alcune ballerine vestite come dei “lampadari”. Un’immagine che ha creato grande indignazione a cui la stessa giornalista risponde nel corso di un’intervista a Verissimo: “E’ stata una critica inutile. Probabilmente c’era poco di cui parlare il 16 agosto. Se qualcuno può davvero pensare che io faccia vestire delle donne da lampadario, pensa che io sia fulminata. Le ballerine erano vestite con abiti bianchi, poi con abiti con fiori, c’è stato un percorso. Decontestualizzare le immagini da una festa privata, questa è una polemica inutile”.

Polemiche che feriscono

Con la popolarità arrivano anche le polemiche, un binomio che sembra imprescindibile e a cui anche Diletta Leotta non può sottrarsi: “Ci sto male per le polemiche perché non amo rispondere per una questione di educazione. Ogni cosa non viene travisata. Anche se non lo esterno, tante cose mi hanno ferito. Anche alcuni commenti non positivi su di me che portano a credere che io non sia reale. La chirurgia estetica? Certo che la ammetto, nel 2021 è un tema sdoganato”.

SPORTEVAI | 26-09-2021 18:16