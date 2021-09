Adl non cambia idea su Dazn: Doveroso partire ora, saremo competitivi

Ogni cambiamento comporta sempre qualche problema fisiologico, qualche dubbio, qualche rimpianto nostalgico ma chi guarda al futuro non se ne preoccupa troppo. E’ questo il pensiero di Aurelio De Laurentiis che, ad un convegno ripreso dal Sole 24 ore, ha spiegato le ragioni per cui – anche a costo di litigare con gli altri presidenti – ha insistito tanto per dare i diritti tv della serie A a Dazn, pur consapevole che inizialmente si sarebbe andati incontro a qualche problema.

De Laurentiis convinto: anche in Italia competitivi su streaming

Il patron del Napoli ha detto: «Noi italiani siamo sempre in ritardo su tutto. Mi sono battuto per andare su Dazn facendo incazzare i miei colleghi. Ho detto: è vero che andremo in sofferenza, vedremo male, salterà il segnale, però poiché noi grazie a Berlusconi non abbiamo sviluppato la banda come negli altri paesi europei, siamo indietro. Se non iniziamo e continuiamo ad andare sul satellite con Sky, tra 3 anni ricominceremo da capo. Invece, poiché abbiamo Draghi che è un uomo intelligente che ci tiene a questo e abbiamo Colao che è un altro che ne capisce, approfittiamo del momento stimoliamoli e facciamo implementare il circuito per essere competitivi come già avviene negli altri paesi europei».

Fioccano le reazioni sui social: “Alla faccia di tutte le capre che poi vogliono addossare alla Juve anche questa scelta!” o anche: “Da 20 anni si stava in monopolio. Bene aprire alla concorrenza. Bisognava mettere paletti e penali. Non ci sono? Questa è la vera colpa. Il cambiamento ci sta. Il salto nel vuoto no” e infine: “16 voti su 20. Dunque anche Milan, Juve, Inter e Roma hanno votato a favore. Ma la colpa è di Lotito e De Laurentiis”.

