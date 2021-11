Dimarco: "Inzaghi mi aiuta a migliorare ogni giorno"

22-11-2021 12:16

Il terzino dell’Inter Federico Dimarco ha parlato ai microfoni dell’Uefa in vista del match di Champions contro lo Sheriff: “Credo che ogni bambino sogni di giocare in Champions League. Quando scendi in campo e ascolti l’inno, senti un’atmosfera diversa; è qualcosa di speciale. Devi provarlo per poterne parlare”.

L’amore per l’Inter: “Sono nato nerazzurro, sento questo amore dentro di me. Provavo questo sentimento ancor prima di giocare nell’Inter, fin da bambino. Quando l’Inter perdeva stavo male”.

Dimarco è molto soddisfatto di Simone Inzaghi: “Il mister è molto preparato, così come lo staff. Mi aiutano molto e io cerco di migliorare giorno dopo giorno”.

OMNISPORT