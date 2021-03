Dinamo in emergenza, Pozzecco non è preoccupato

Dopo l’inattesa sconfitta contro Varese la Dinamo Sassari si tuffa sulla Champions League per affrontare i cechi del Nymburk.

Gianmarco Pozzecco sa che la squadra sta attraversando un momento particolare a causa delle assenze, tra le quali quella di Eimantas Bendzius, e dei tanti impegni ravvicinati.

“È capitato qualcosa che speravo non capitasse, i ragazzi stanno facendo grandissime cose, ma non sono macchine e sapevo che sarebbe servito del tempo per cambiare stile di gioco e adeguarci alle difficoltà. Venivamo da una striscia di otto partite vinte e perdere una gara come quella di sabato brucia”.

“Avremo a disposizione gli stessi giocatori che avevamo a Varese – ha aggiunto – ma non dobbiamo essere ossessionati dall’obbligo di vincere o di dimostrare che abbiamo assorbito i cambiamenti. Prima ancora del risultato voglio vedere passi avanti nella consapevolezza di dover fare meglio alcune cose”.

08-03-2021