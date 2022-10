Dinamo Sassari, Bucchi: "Questa vittoria ci ridà convinzione"

23-10-2022 15:10

Il coach della Dinamo Sassari Piero Bucchi ha commentato la vittoria per 81-76 contro Trento: “Avevamo una partita difficile per ripartire, faccio i complimenti a Trento perché si è confermata squadra fisica e dura e sono convinto faranno buon campionato. Bravi i ragazzi perché non era facile ricompattarsi dopo il momento che stavamo vivendo, invece hanno trovato le risorse tecniche e nervose per ricompattarsi e ottenere la vittoria. Questa partita ci ridà convinzione nei nostri mezzi”.

Bene la difesa: “Tutti hanno mostrato grande atteggiamento e spirito di sacrificio, quando giochiamo così possiamo essere competitivi. Molto bene Jamal Jones, Onuaku deve ancora adattarsi alle caratteristiche di questo campionato e sono convinto possa fare il salto di qualità. In questo momento ricordiamo che ci manca anche Kaspar Treier ed è un giocatore che ci manca tanto viste le sue qualità”.