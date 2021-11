10-11-2021 09:36

“Ad Anthony il ringraziamento per l’impegno profuso in questi mesi e l’augurio da parte della società per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni”, queste le parole del comunicato della Dinamo Sassari per “salutare” Clemmons.

Rescissione consensuale con il 27enne play statunitense, arrivato in estate per sostituire Spissu, accasatosi all’Unics Kazan. L’avventura sarda non è andata come previsto per Clemmons.

OMNISPORT