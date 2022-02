Dinamo Sassari: rinnovo fino al 2025 per Piero Bucchi

15-02-2022 12:37

Il presidente della Dinamo, Stefano Sardara in diretta su Dinamo Tv, ha voluto annunciare il prolungamento di ulteriori due stagioni del contratto in essere di coach Piero Bucchi fino al 30 giugno 2025.

Una scelta precisa in ottica progetto futuro, che guarda caso, arriva dopo quella di Stefano Gentile, blindato con un ulteriore rinnovo triennale.

“Dinamo ha sempre fatto progetto triennali, gli americani direbbero “limitless”, un progetto che arriva al 2025 insieme al palazzetto, un bilancio che ha tenuto botta nonostante la pandemia, vogliamo guardare avanti, basta piangersi addosso, l’asticella si allunga in avanti e coach Bucchi rappresenta dopo Gentile, Pasquini, Devecchi, la ciliegina sulla torta”

“Ho sempre avuto l’idea di una persona di grande professionalità, serietà e competenza con un grandissimo pedigree. Quando l’ho visto all’opera e lavorandoci insieme, ho scoperto in lui anche il carisma e la leadership all’interno del campo veramente invidiabile, trova sempre delle soluzioni i ragazzi che lo ascoltano con grande senso di rispetto. Quando ne ho parlato con lui, c’è stata subito una risposta entusiastica ed ecco fatto”

Coach Bucchi è arrivato in Sardegna a novembre per sostituire coach Demis Cavina e ha subito conquistato tutto l’ambiente, centrando anche un’incredibile qualificazione alle Final Eight. Queste le sue parole: “Allenare qui non significa solo rappresentare una squadra ma un popolo intero”

“Ringrazio sentitamente il presidente Sardara per questo attestato di stima e di fiducia. Sono molto contento di prolungare il contratto e di legarmi a questo club che negli anni, con i risultati sportivi e con una gestione oculata e all’avanguardia ha conquistato tanta credibilità in tutto il movimento internazionale. Ora mi sento ancora più responsabilizzato e darò tutto me stesso per ripagare la fiducia della famiglia Dinamo. Allenare qui non significa solo rappresentare una squadra ma un popolo intero, spero di regalare a tutti i tifosi i risultati che sperano e meritano”.

