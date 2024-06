La scorsa stagione, quella dello Scudetto sembrava inevitabile la sua partenza. Invece non è stato così. Ma gli indizi sul suo possibile addio al Napoli e a De Laurentiis non si sono ridotti. L’interesse di Conte per Lukaku, attualmente alla Roma, nasce dalla probabile partenza di Osimhen. L’attaccante nigeriano, che ha da poco rinnovato il contratto, aveva già ricevuto offerte lusinghiere dal PSG e dalle big di Premier. Il prezzo è noto. Victor piace all’Arsenal che non ha formalizzato alcuna offerta, secondo quel che riporta Sky Sport. L’alternativa, qualora partisse, sarebbe appunto il belga. Incerto il destino anche di Lindstrom, danese 24enne, che è stimato dal Lione. Per sostituirlo ci sarebbe Cambiaghi all’Empoli ma di proprietà dell’Atalanta.