Lazio, incontro Tudor-Lotito: il tecnico è confermato ma le divergenze restano, ecco cosa può succedere

Incontro Lotito-Tudor a cena: il patron conferma il croato, ma le parti sono ancora distanti. Il nodo è rappresentato dal mercato: tutte le possibili alternative al croato.

Tudor resterà ancora sulla panchina della Lazio? Sono giorni concitati sulle sponde biancocelesti del Tevere: Lotito di fatto ha confermato il tecnico, ma le divergenze tra i due restano e ogni scenario è ancora plausibile.

Lazio, rebus panchine: com’è andato l’incontro Tudor-Lotito

Ieri sera il patron Claudio Lotito ha incontrato a cena l’allenatore ex Verona e Olympique Marsiglia che ha rigenerato la Lazio da quando è subentrato a Maurizio Sarri. Presente anche il direttore sportivo Angelo Fabiani, che già in precedenza aveva visto Tudor a Formello. Da quanto si apprende il clima era piuttosto disteso, ciò nonostante le parti restano distanti. Il nocciolo della questione ruota intorno al mercato, con l’addio del giapponese Kamada mal digerito del croato. Non solo: Tudor non avrebbe gradito la decisione del club di puntare su Guendouzi, con cui ha da tempo scarso feeling.

Lotito conferma Tudor, ma all’allenatore resterà alla Lazio?

Come riferito da Il Messaggero, dopo l’incontro Lotito ha manifestato la volontà di continuare con Tudor ed è per questo motivo che il confronto continua anche oggi. In mattinata via al secondo round: l’allenatore, accompagnato dal suo agente Anthony Seric, sta parlando con Fabiani a Formello. Sul piatto le strategie del club biancoceleste attraverso le quali passa il futuro del tecnico nella capitale. Tudor chiede 7-8 rinforzi di qualità per compensare gli addii pesanti di diversi big come Luis Alberto, Felipe Anderson, Pedro e appunto Kamada. Riuscirà la Lazio a fornire le garanzie richieste dal croato?

Lazio, gli scenari per la panchina: che cosa può succedere

La priorità è provare a convincere Tudor a proseguire la sua avventura al timone della Lazio, visti gli ottimi risultati ottenuti con una squadra che sembrava essere in caduta libera. Se, però, la missione dovesse fallire, inevitabilmente Lotito e Fabiani dovranno puntare su un altro allenatore. Occhio a Vincenzo Italiano, che ha annunciato l’addio alla Fiorentina dopo il ko nella finale di Conference e sembra non essere convinto dell’ipotesi Bologna. Chi non avrebbe dubbi nell’accettare un’eventuale proposta da parte della Lazio è Miro Klose, che delle aquile è stato un idolo da calciatore. E, ancora, un altro ex: Sergio Conceiçao, sulle cui tracce c’è l’Olympique Marsiglia.