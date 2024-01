Tabellone alla mano, l’avvio di questa sessione invernale è frettolosa quanto basta per raggiungere gli obiettivi di Milan, Inter e Juventus che si stanno muovendo sul mercato con precisione, in considerazione delle necessità. Da sottolineare il cambio di strategia dei rossoneri, decisi a risolvere i problemi della rosa. Da decifrare, invece, la volontà del Napoli e del suo presidente, Aurelio De Laurentiis, sprofondato in classifica e contestato dai tifosi che da oggi è in ritiro. Il tabellone qui.