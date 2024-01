Il prezzo di Cairo viene ritenuto ancora troppo elevato per Buongiorno, che risulta ancora il primo nome della lista del Milan. L’obiettivo difensore per questa sessione di calciomercato rimane prioritario per la società che non intende, però, procedere a un simile esborso (35 milioni). La preferenza dei dirigenti rossoneri rimane quella di inserire nella trattativa una contropartita tecnica come Lorenzo Colombo che, però, dovrebbe lasciare il Monza dove gioca in prestito. L’operazione non è affatto banale: innanzitutto, bisognerebbe ottenere il sì del Monza all’interruzione anticipata del prestito di Colombo, che con Raffaele Palladino è sceso in campo in 18 partite di Serie A su 18. Convinti i brianzoli, ci sarebbe poi da convincere il giocatore (da cedere a titolo definitivo) che aveva manifestato l’intenzione di rientrare al Milan.