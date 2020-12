LIVE ATLETICO MADRID - BAYERN MONACO 1-0 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Atletico Madrid - Bayern Monaco è valevole per la penultima partita della fase a gironi della competizione Champions League 2020/2021, girone A.

La partita è in programma il giorno 1 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid.

Dopo 4 giornate il Bayern Monaco si trova al comando del girone A a punteggio pieno con 12 punti e risulta già qualificata per gli ottavi di finale. Discorso diverso per l'Atletico Madrid che si trova secondo a soli 5 punti, con sole 2 lunghezze di vantaggio dal Lokomotiv Mosca. L'Atletico Madrid deve quindi assolutamente vincere stasera ma non sarà per nulla facile dato che di fronte si trova una delle squadre più forti europee: il Bayern Monaco.

La classifica completa della Champions League.

Dove vedere Atletico Madrid-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Bayern Monaco si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 1 dicembre. a partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky ed in streaming su Now TV.