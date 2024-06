Aggiorna Diretta-Live

La partita piú attesa dell'anno in uno degli stati piú iconici del calcio mondiale: a Wembley va in scena la finale di Champions tra il Borussia Dortmund e il Real Madrid, fischio di inizio alle ore 21.00.20:09

Borussia Dortmund e Real Madrid si troveranno di fronte per la 15ª volta in una competizione europea, sempre finora in Champions League. Quella spagnola è l’avversaria che il Borussia Dortmund ha incrociato in più occasioni (14) nella competizione, mentre i Blancos contano più sfide nel torneo soltanto contro Bayern Monaco (22) e Juventus (16) che contro i gialloneri.20:10

Sono ufficiali le formazioni del match: BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Emre Can, Sabitzer - Sancho, Brandt, Adeyemi - Fullkrug. A disposizione: Meyer, Lotka, Salih Ozacan, Nmech, Haller, Reus, Wolf, Moukoko, Malen, Sule, Watjen, Bynoe-Gtitens.20:11

La formazione del REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois - Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy - Valverde, Kroos, Camavinga - Bellingham - Rodrygo, Vinicius.A disposizione: Lunin, Kepa, Eder Militao, Alaba, Modric, Joselu, Lucas Vazquez, Tchouameni, Ceballos, Fran Garcia, Brahim Diaz, Arda Guler.20:12

Terzic schiera l'undici atteso con Fullkrug da prima punta ed il trio di estremo talento Sancho, Brandt e Adeyemi alle sue spalle. Sabitzer con Emre Can in mediana, a guidare la difesa l'intramontabile Hummels.20:13

Ancelotti schiera Courtois e non Lunin in porta, Nacho in coppia con Rudiger al centro della difesa, panchina per Militao. In regia Kross, all'ultima partita con le merengues, Valverde e Camavinga da mezzali. In attacco Bellingham che giocherà tra la trequarti e il falso nuove, Vinicius e Rodrigo ai suoi lati.20:15

Il Real Madrid disputerà una finale di Coppa dei Campioni/Champions League per la 18ª volta nella sua storia: già le 17 precedenti del club spagnolo rappresentano un record rispetto a quelle giocate da qualsiasi altra avversaria. I Blancos hanno vinto 14 di queste 17 finali e, in caso di successo, arriverebbero a contare più del doppio dei trofei (15) nella competizione rispetto a qualsiasi altra squadra (il Milan è secondo con 7).20:15

Il Borussia Dortmund è alla terza finale di Champions League - vittoria nel 1996/97 e sconfitta nel 2012/13 nelle due precedenti -; il prossimo 1 giugno, una squadra tedesca affronterà una spagnola, nell’ultimo atto della competizione, per la prima volta dal 2002 (in quella occasione, ad alzare la coppa fu il Real Madrid che superò, per 2-1, il Bayer Leverkusen).20:16

Dirige il match l'arbitro Slavko Vincic, al VAR Kajtazovic.20:16

1' INIZIA BORUSSIA DORTMUND - REAL MADRID! Primo pallone per i tedeschi.21:02

1' Partita immediatamente bloccata, ben due invasioni nel primo minuto.21:02

2' Continuano le invasioni di campo, gioco ancora fermo.21:03

3' Vinicius subito in palla, doppio dribbling prima di portarsi la palla sul fondo.21:05

5' Sempre molto mobile il quartetto di centrocampo del Madrid, Kroos che imposta dalla sinistra, Camavinga da finto mediano, Valverde che parte a destra ma si accentra.21:06

6' Sabitzer trova lo spazio per il cross Rudiger allontana: angolo per i tedeschi.21:07

7' Brandt al centro, Fullkrug prova la torre, Kroos allontana.21:08

8' Rischio per Kobel, il suo lancio é deviato da Rodrygo. Palla in out.21:09

10' Furioso il pressing del Real in questo inizio partita, rischia Maatsen.21:11

11' Valverde prova a sgusciare su Schlotterbeck, contatto tra i due: Vincic lascia continuare.21:12

12' Prima conclusione del match, Valverde con il sinistro cerca il sette dal limite: palla in curva.21:13

13' Intervento duro di Camavinga su Sancho: richiamo per il mediano francese.21:14

14' BRANDT! lancio per Fullkrug, stop ed assist per il compagno che, da buona posizione, calcia a lato! Da valutare la posizione iniziale dell'ariete tedesco.21:16

15' RISPONDE VINICIUS! Il brasiliano riceve sulla destra, si gira e conclude: palla alta.21:16

17' Che chiusura ancora di Hummels su Vinicius: il centrale ancora attento sul brasiliano.21:18

18' Terzic sta mettendo Sabitzer praticamente a uomo su Kroos, che fatica a gestire i ritmi del possesso palla del Madrid.21:18