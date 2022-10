Pioli deve fare ancora a meno di Maignan, mentre rispetto alla gara d'andata recupera Theo Hernandez sulla sinistra, già titolare in campionato contro la Juventus. Gioca Gabbia in coppia con Tomori e Kalulu viene dirottato sulla fascia destra, con Dest in panchina. Messias recupera ma va solo in panchina: al suo posto Krunic viene preferito a Pobega. Out per infortunio De Ketelaere, che lascia spazio sulla trequarti a Brahim Diaz.20:51

Il Chelsea, invece, deve uscire con almeno un punto da San Siro per mantenere il vantaggio sulla formazione di Stefano Pioli. Dopo la sconfitta in casa della Dinamo Zagabria che portò all'esonero di Thomas Tuchel, la squadra ora guidata da Graham Potter ha ottenuto 4 punti in casa tra Salisburgo e Milan.20:44

Il Milan deve vincere per tornare almeno al secondo in classifica, dopo essere stato raggiunto a quota 4 e superato per differenza reti dal Chelsea al termine della sconfitta maturata per 3-0 a Stamford Bridge. Prima del match di andata contro i Blues, i rossoneri avevano pareggiato a Salisburgo e battuto in casa la Dinamo Zagabria.20:42

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Milan - Chelsea? La gara tra Milan e Chelsea si giocherà martedì 11 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Milan - Chelsea? L'arbitro del match sarà Daniel Siebert Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Milan - Chelsea sarà Marco Fritz Dove si gioca Milan - Chelsea? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Milan - Chelsea? Stadio Giuseppe Meazza Quale è la classifica del girone E? Questa la classifica del girone E dopo 3 giornate giocate: Salisburgo 5 punti, Chelsea e Milan 4 punti, Dinamo Zagabria 3 punti. Chi trasmette la partita Milan - Chelsea? La partita tra Milan e Chelsea verrà trasmessa da Sky, Mediaset Infinity, Sky Sport 1 e Canale 5

PREPARTITA

Milan – Chelsea è valevole per la quarta giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023, girone E. La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan – Chelsea sarà Daniel Siebert coadiuvato da Jan Seidel e Rafael Foltyn. Al VAR invece ci sarà l’esperto Marco Fritz.

Dopo tre giornate il girone E vede in testa il Salisburgo con 5 punti seguito ad una lunghezza da Chelsea e Milan. Chiude la classifica la Dinamo Zagabria a 3 punti.

Dopo la brutta sconfitta a Londra per 3-0, il Milan è chiamato ad una grande prestazione e soprattutto a vincere per cercare di allungare in un girone per ora molto equilibrato.

Sarà un San Siro tutto esaurito. Pioli alla vigilia cerca di caricare i suoi: “Dobbiamo dimostrare che è stato solo un episodio, e che non deve essere la normalità. Siamo rimasti delusi, siamo in grado di fare cose migliori”. Pioli sembra deciso a confermare l’11 che ha vinto contro la Juventus con un unico dubbio: Krunic al posto di Pobega. De Ketelaere darà forfait e difficilmente sarà recuperato anche domenica per la sfida con il Verona.

Probabili formazioni Milan-Chelsea

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer, Tonali; Brahim Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli

Chelsea: Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Sterling, Mount; Aubameyang. All. Potter

Dove vedere Milan-Chelsea in diretta TV e streaming

Milan-Chelsea si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 11 ottobre. In diretta TV la partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 e sulla piattaforma Sky canale Sky Sport Uno. In streaming il match sarà visibile su Now TV, Sky Go ed Infinity plus.